Сочинение-Моя любимая книга.
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Сочинение-Моя любимая книга.
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Гость:
Моя любимая книга - Гарри Поттер. Это сказка про мальчика волшебника. Сначала Гарри жил у своих тети и дяди нопотомему пришло письмо в котором говорилось что он - волшебник и приглашается в школу - Хогвартс. Мальчик пошел в эту школу. Там он научился летать на метле, пред сказывать будущее, варить зелья.... Познакомился с 2 детьми - Гермионой и Роном. Они стали его лучшими друзьями. Так Гарри пережил очень много приключений.
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