Женщина от матери получила ген дальтонизма, от отца гемофилии, оба признака рецессивные. Она вышла замуж за мужчину мать которого была дальтоником и гемофилиям. Определить вероятность рождения больных детей.

Биология
Женщина от матери получила ген дальтонизма, от отца гемофилии, оба признака рецессивные. Она вышла замуж за мужчину мать которого была дальтоником и гемофилиям. Определить вероятность рождения больных детей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рождения больных дете маловероятно. если мать облдает долтанизмом и гемофилией  то не сказано что отец уноследовал эти болезни тоже ребйнок   может радится с генами отца который не болен   значит ребёнок вполне вероятно может родтся здоровым
Гость:
Женщина АаBb Мужчина  AaBb р. АаBb х АаBb F1 3 ребенка больны гемофилией ; 3 дальтонизмом ; 1 болеет тем и тем.         PS женщины не болеют дальтонизмом и гемофилией.
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