Женщина от матери получила ген дальтонизма, от отца гемофилии, оба признака рецессивные. Она вышла замуж за мужчину мать которого была дальтоником и гемофилиям. Определить вероятность рождения больных детей.

Гость: Гость:

рождения больных дете маловероятно. если мать облдает долтанизмом и гемофилией то не сказано что отец уноследовал эти болезни тоже ребйнок может радится с генами отца который не болен значит ребёнок вполне вероятно может родтся здоровым