сочинение на тему, как я удила рыбу

Гость: Гость:

Дело было летом. Мне тогда было лет семь. Однажды мне с папой и братом Артемом предложили половить рыбу. Мы пошли через поле, на котором растут подсолнухи. Мы набрали много подсолнечных семечек. Вот мы подходим к двум маленьким озерам. Мы выбрали второе и теперь сидим и ловим рыбу. Я еще ничего не поймал, а Артем и папа поймали уже четыре рыбки! Мне стало очень грустно. Ведья даже малька не поймал. Я уже отчаялся. Но вдруг мой поплавок начал уходить под воду. Мое грустное настроение улетучилось! Я стал себя чувствовать опытным рыбаком. Я выудил по весу рыбу больше, чем сложенные вместе рыбы Артема и папы. Мне попался окунь! Из рыбы получилась отличное жаркое и "окунь под шубой".