составить 3 предложения с производными союзами
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составить 3 предложения с производными союзами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я тоже прочел эту книгу. Ученикам роздали листочки с задачами, причем предупредили, что списывать нельзя. При том заявлении приложены и необходимые документы.
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