в чем вы видите причины ограничения крестьянской свободы

Обществознание
в чем вы видите причины ограничения крестьянской свободы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Крестьянам было неприятно выкупать землю,которой они пользовались десятилетиями и считали своей.Размер выкупа превышал реальную стоимость земли.Государство также нажилось на выкопной операции. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ССУДА,которую оно под высокий процент предоставилоткрестьянам  превратила их в должников государства.
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