в чем вы видите причины ограничения крестьянской свободы

Гость: Гость:

Крестьянам было неприятно выкупать землю,которой они пользовались десятилетиями и считали своей.Размер выкупа превышал реальную стоимость земли.Государство также нажилось на выкопной операции. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ССУДА,которую оно под высокий процент предоставилоткрестьянам превратила их в должников государства.