Чему равна длина отрезка, если 30% его длины составляют 3м6см?
Алгебра
Чему равна длина отрезка, если 30% его длины составляют 3м6см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина отрезка - х 0,3х = 3,06 (м) x = 3,06 / 0,3 = 3,06 * 10 / 3 = 10,2 Длина отрезка 10 метров 20 сантиметров
Гость:
где 3см- там длина отрезка 10см составим пропорцию 3см-30% хсм-100% 3*100/30=10 6см ответ 20 см 6см-30% хсм-100
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