две стороны параллелограмма относятся как 2:3,а периметр его равен 40. найдите большую сторону параллелограмма

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Пусть x - одна часть. Тогда одна сторона будет 2x а другая 3x . Т.к Периметр параллелограмма равен 40 и находится по формуле = 2(a+b),получим уравнение 2(2x+3x)=40 4x+6x=40 10x=40 x=4 - одна чать 2) находим большую сторону : 3x4=12 то что выделено жирным шрифтом не обязательно записывать в решении. Ответ:12