две стороны параллелограмма относятся как 2:3,а периметр его равен 40. найдите большую сторону параллелограмма
Геометрия
две стороны параллелограмма относятся как 2:3,а периметр его равен 40. найдите большую сторону параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - одна часть. Тогда одна сторона будет 2x а другая 3x . Т.к Периметр параллелограмма равен 40 и находится по формуле = 2(a+b),получим уравнение 2(2x+3x)=40 4x+6x=40 10x=40 x=4 - одна чать 2) находим большую сторону : 3x4=12 то что выделено жирным шрифтом не обязательно записывать в решении. Ответ:12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Физика
Вычислите первую и вторую космические скорости для Венеры, если радиус Венеры равен 6100 км, а масса - 4,9 * 10 в 24 степени кг
Обществознание
Продолжение реформ и разработка реформы государственного управления в конце периода царствования Александра II связано с 1) С.Ю. Витте 2) М.Т. Лори...