Сочинение на тему "Если бы я был президентом"
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Сочинение на тему "Если бы я был президентом"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я стал президентом, я бы первым делом я бы помог всем бедным семьям. Я бы повысил зарплату учителям, воспитателям и уборщицам. Я бы сделал красивее и удобнее все школы. Затем во все отдаленные уголки России там где нет электричества я бы провел его. Постарался бы что бы ездило больше электрических автомобилей и велосипедов. После я бы посадил много садов и полей. Так бы я правил если бы был президентом .
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