Периметр поля 22км, длина 7 км. Найдите площадь поля. С объяснением и со схемой пожалуйста.
Математика
Периметр поля 22км, длина 7 км. Найдите площадь поля. С объяснением и со схемой пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а=Р:2-b, (где а-ширина) а=22:2-7=4км-ширина. 2)S=a*b S=7*4=20кв.км-площадь поля. ОТВЕТ: 28кв.км.
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