Периметр поля 22км, длина 7 км. Найдите площадь поля. С объяснением и со схемой пожалуйста.

Математика

Периметр поля 22км, длина 7 км. Найдите площадь поля. С объяснением и со схемой пожалуйста.

Автор: Гость