Найдите периметр прямоугольного треугольника, если его гипотенуза = 17, а разность катетов =7

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^2 - этот значок значит в квадрате!!! D - Дискрименант Пусть х - меньший катет, тогда х+7 - больший катет. 17 в квадрате = х в квадрате + (х+7)в квадрате = х^2 + x^2 + 49 + 14x 2x^2 + 14x + 49 = 289 x^2 + 7x - 120 = 0 D = 49+480 = 529 = 23^2 x1 = -7+23/2 = 16 x2 отрицательное меньший катет = 16 больший равен = 16 +7 = 23 Периметр = 16 +23+17 = 56 см