катеты прямоугольного треугольника равны 40 и 9. найдите гипотенузу
Геометрия
катеты прямоугольного треугольника равны 40 и 9. найдите гипотенузу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40^(2)+9^(2)=x^(2) (теорема пифагора) 1600+81=x^(2) корень-sqrt(1681)=x=41
Гость:
40[latex]40^{2}+9^{2}=1600+81=1681 \sqrt{1681}=41[/latex] Ответ: 41
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