Начерти произвольный треугольник АВС, построй середины его сторон- точки М, N и К-и соедини их отрезками. Измерь и сравни углы треугольников АВС и МNК. Что ты замечаешь? Сформулируй гипотезу.
Математика
Начерти произвольный треугольник АВС, построй середины его сторон- точки М, N и К-и соедини их отрезками. Измерь и сравни углы треугольников АВС и МNК. Что ты замечаешь? Сформулируй гипотезу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во первых у одного и другого треугольника сумма углов 180* во вторых тот который в нутри треугольник он будет таким же как и большой только перевёрнутый
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