Из города М в город N,находящийся на расстоянии 120км от N,выехал автобус.Через1ч вслед за ним выехала легковая машина,скорость которой на 20 км\ч больше скорости автобуса.Найдите скорости автобуса и легковой машины,если они пр...
Алгебра
Из города М в город N,находящийся на расстоянии 120км от N,выехал автобус.Через1ч вслед за ним выехала легковая машина,скорость которой на 20 км\ч больше скорости автобуса.Найдите скорости автобуса и легковой машины,если они прибыли в город одновременно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
автобус скорость х , время 120/x машина скорость х+20, время 120/(x+20) 120/x > 120/(x+20) на 1 час 120/x-120/(x+20)=1 120(x+20)-120x=x^2+20x x^2+20x - 2400=0 D=10000 X1=40 X2=-60 не подходит Отвнт 40 и 60 км в час проверка 120:40=3 120:60=2 3-2=1
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