Из города М в город N,находящийся на расстоянии 120км от N,выехал автобус.Через1ч вслед за ним выехала легковая машина,скорость которой на 20 км\ч больше скорости автобуса.Найдите скорости автобуса и легковой машины,если они пр...

Алгебра

Из города М в город N,находящийся на расстоянии 120км от N,выехал автобус.Через1ч вслед за ним выехала легковая машина,скорость которой на 20 км\ч больше скорости автобуса.Найдите скорости автобуса и легковой машины,если они прибыли в город одновременно.

Автор: Гость