з словами найрозумнийший склади речення
Қазақ тiлi
з словами найрозумнийший склади речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я найрозумніший в класі.Моя собака найрозумніша.Я знаю найрозумнішу людину в світі.
Гость:
В мене є найрозумніший друг.Я чув про найрозумнішого професора світу.У мого тата є найрозумніший друг.Мені сказали що той чоловк найрозумніший.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На одном грузовике работали 60 ч, а на другом - 54 ч. При одинаковом расходе бензина в час на первой машине израсходовали бензина на 72 л больше, ...
Алгебра
Из города М в город N,находящийся на расстоянии 120км от N,выехал автобус.Через1ч вслед за ним выехала легковая машина,скорость которой на 20 км\ч ...
Математика
Начерти произвольный треугольник АВС, построй середины его сторон- точки М, N и К-и соедини их отрезками. Измерь и сравни углы треугольников АВС и ...