з словами найрозумнийший склади речення

Қазақ тiлi
з словами найрозумнийший склади речення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я найрозумніший в класі.Моя собака найрозумніша.Я знаю найрозумнішу людину в світі.
Гость:
В мене є найрозумніший друг.Я чув про найрозумнішого професора світу.У мого тата є найрозумніший друг.Мені сказали що той чоловк найрозумніший.
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