На одном грузовике работали 60 ч, а на другом - 54 ч. При одинаковом расходе бензина в час на первой машине израсходовали бензина на 72 л больше, чем на второй. Сколько литров бензина израсходовали на каждой машине?
Математика
На одном грузовике работали 60 ч, а на другом - 54 ч. При одинаковом расходе бензина в час на первой машине израсходовали бензина на 72 л больше, чем на второй. Сколько литров бензина израсходовали на каждой машине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-54=6(ч.)-разница во времени 72/6=12(л)-расход за 1 час 12*60=720(л)-общий расход 1грузовика 12*54=648(л)-общий расход 2 грузовика
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