На одном грузовике работали 60 ч, а на другом - 54 ч. При одинаковом расходе бензина в час на первой машине израсходовали бензина на 72 л больше, чем на второй. Сколько литров бензина израсходовали на каждой машине?

Математика

На одном грузовике работали 60 ч, а на другом - 54 ч. При одинаковом расходе бензина в час на первой машине израсходовали бензина на 72 л больше, чем на второй. Сколько литров бензина израсходовали на каждой машине?

Автор: Гость