Разложите на множители 4х*2-у+2х-у
Алгебра
Разложите на множители 4х*2-у+2х-у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*x*2-y+2*x-y=10x-2y=2*(5x-y)
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