ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! нужно составить уравнение реакции: a)SiO2- больше Si- больше Ca2Si- больше SiH4- больше SiO2- больше Si б)Si- больше SiO2- больше Na2SiO3- больше H2SiO3- больше SiO2- больше Si
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! нужно составить уравнение реакции: a)SiO2- больше Si- больше Ca2Si- больше SiH4- больше SiO2- больше Si б)Si- больше SiO2- больше Na2SiO3- больше H2SiO3- больше SiO2- больше Si
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 1. SiO2+ 2H2= Si+ 2H2O 2. 2Ca+ Si=(t)= Ca2Si 3.Ca2Si + 3H2= 2CaH2+ SiH4 4. SiH4+ 2O2= SiO2 + 2H2O 5. SiO2+ 2H2= Si + 2H2O б) Si+ O2= SiO2 2. SiO2 + Na2O= Na2SiO3 3. Na2SiO3 + H2SO4= H2SiO3+ H2SO4 4. H2SiO3= H2O + SO2 5. SO2 + 2H2= S + 2H2O
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