ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! нужно составить уравнение реакции: a)SiO2- больше Si- больше Ca2Si- больше SiH4- больше SiO2- больше Si б)Si- больше SiO2- больше Na2SiO3- больше H2SiO3- больше SiO2- больше Si

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! нужно составить уравнение реакции: a)SiO2- больше Si- больше Ca2Si- больше SiH4- больше SiO2- больше Si б)Si- больше SiO2- больше Na2SiO3- больше H2SiO3- больше SiO2- больше Si

Автор: Гость