напишите пож ответ на завтра заранее спасибо: Проблема: Можно ли каким-либо способом влиять на формирование или изменение спроса?

География
напишите пож ответ на завтра заранее спасибо: Проблема: Можно ли каким-либо способом влиять на формирование или изменение спроса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спрос-желание,намерение покупателей приобрести данный товар подкрепленный денежной возможностью.Тенический прогрессом
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