напишите пож ответ на завтра заранее спасибо: Проблема: Можно ли каким-либо способом влиять на формирование или изменение спроса?

География

напишите пож ответ на завтра заранее спасибо: Проблема: Можно ли каким-либо способом влиять на формирование или изменение спроса?

Автор: Гость