утоптанных, дувший, блестевших,пенившиеся, разорванными, рассеявшихся, помятых, сломанные.... - эти причастие от какого глагола образовано?? они на какие вопросы отвечают и в каком число, падеж?
Русский язык
утоптанных, дувший, блестевших,пенившиеся, разорванными, рассеявшихся, помятых, сломанные.... - эти причастие от какого глагола образовано?? они на какие вопросы отвечают и в каком число, падеж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Топтать, дуть, блестеть, пениться, разорвать, рассеять,помять, сломать -глаголы,от которых образованы прич.
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