утоптанных, дувший, блестевших,пенившиеся, разорванными, рассеявшихся, помятых, сломанные.... - эти причастие от какого глагола образовано?? они на какие вопросы отвечают и в каком число, падеж?

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утоптанных, дувший, блестевших,пенившиеся, разорванными, рассеявшихся, помятых, сломанные.... - эти причастие от какого глагола образовано?? они на какие вопросы отвечают и в каком число, падеж?

Автор: Гость