в прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно что bd1=6, cc1=2, ad=корню из 7. Найти длину d1c1

Алгебра
в прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно что bd1=6, cc1=2, ad=корню из 7. Найти длину d1c1
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD1=6 CC1=2 AD=[latex]\sqrt{7}[/latex]  [latex]AD_1=\sqrt{DD_1^2+AD^2}=\sqrt{4+7}=\sqrt{11}[/latex]  [latex]AB=D_1C_1=\sqrt{BD_1^2-AD_1^2}=\sqrt{36-11}=\sqrt{25}=5[/latex]  Ответ  длина d1c1 = 5
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