в час первая труба наполняет 1/40 бассейна , а вторая - 1/60 бассейна . какую часть бассейна наполняют за 1 ч две трубы вместе ? за сколько часов наполнится весь бассейн если открыть обе трубы?
Математика
в час первая труба наполняет 1/40 бассейна , а вторая - 1/60 бассейна . какую часть бассейна наполняют за 1 ч две трубы вместе ? за сколько часов наполнится весь бассейн если открыть обе трубы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две трубы за час наполнят: 1/40 + 1/60 = 3/120 + 2 /120 = 5/120 = 1/24 бассейна Соответсвенно бассейн наполнится за 24 часа
Гость:
1/40+1/60=3/120+2/120=5/120=1/24 значит бассейн наполнится полностью за 24 часа
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