в час первая труба наполняет 1/40 бассейна , а вторая - 1/60 бассейна . какую часть бассейна наполняют за 1 ч две трубы вместе ? за сколько часов наполнится весь бассейн если открыть обе трубы?

Математика

в час первая труба наполняет 1/40 бассейна , а вторая - 1/60 бассейна . какую часть бассейна наполняют за 1 ч две трубы вместе ? за сколько часов наполнится весь бассейн если открыть обе трубы?

Автор: Гость