текст на английском: какую газету читает моя семья?
Английский язык
текст на английском: какую газету читает моя семья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My dad prefer to reading the daily newspaper. there's a lot of interesting facts and also news from our country or from our city. I really like to draw my attention on poetry or different jokes. As for my mum, she likes to read magazines about women, about poetry and different recipes
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
в прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно что bd1=6, cc1=2, ad=корню из 7. Найти длину d1c1
Русский язык
утоптанных, дувший, блестевших,пенившиеся, разорванными, рассеявшихся, помятых, сломанные.... - эти причастие от какого глагола образовано?? они на...
Экономика
Необходимо составить таблицу истинности: 1) (А эквивалентность В) дизьюнкция (А с палочкой на верху конъюнкция В с палочкой на верху) 2) В с пало...