текст на английском: какую газету читает моя семья?

Английский язык
текст на английском: какую газету читает моя семья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My dad prefer to reading the daily newspaper. there's a lot of interesting facts and also news from our country or from our city.  I really like to draw my attention on poetry or  different jokes.  As for my mum, she  likes to read  magazines about women, about poetry and different recipes
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