Начертите два перпендикулярных луча так, чтобы они не пересекались
Алгебра
Начертите два перпендикулярных луча так, чтобы они не пересекались
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они начинаются в одной точке и идут в разные стороны под углом 90 градусов между ними. т.к. луч имеет начало но не имеет конца. Как буква Г!
Гость:
Кстати ,их не обязательно начинать из одной точки ,можно и из разных, но главное чтобы угол был ровно 90
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