Найдите площадь квадрата , если его диагональ равна 5 см.
Геометрия
Найдите площадь квадрата , если его диагональ равна 5 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти площадь квадрата мы можем использывать две формулы: 1. S=a^2 2. S= d^2/2 Если использывать второю формулу для подсчета мы получим: S=5^2/2 S=25/2= 12,5 см Ответ: 12,5 см
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