на путь из одного города в другой автомобиль потратил 12час.Из них шестую часть он отдыхал. а остальное время ехал со скоростью 85км/ч. на каком раатояниидруг от друга расположены города
Математика
на путь из одного города в другой автомобиль потратил 12час.Из них шестую часть он отдыхал. а остальное время ехал со скоростью 85км/ч. на каком раатояниидруг от друга расположены города
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12:6=2часа-отдыхал. 2)12-2=10часов-был в пути. 3)85*10=850км-расстояние между городами.
Гость:
1) 12:6=2(ч) одна шестая. 2)12-2=10(ч) ехал автомобиль 3) 85x10=850(км)расстояние между городами. Ответ:850км.
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