на путь из одного города в другой автомобиль потратил 12час.Из них шестую часть он отдыхал. а остальное время ехал со скоростью 85км/ч. на каком раатояниидруг от друга расположены города

Математика

на путь из одного города в другой автомобиль потратил 12час.Из них шестую часть он отдыхал. а остальное время ехал со скоростью 85км/ч. на каком раатояниидруг от друга расположены города

Автор: Гость