в прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к гипотенузе, делит прямой угол на два угла, один из которых в 8 раз меньше другого. Найдите острые углы данного треугольника
Геометрия
в прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к гипотенузе, делит прямой угол на два угла, один из которых в 8 раз меньше другого. Найдите острые углы данного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку медиана в прямоугольном треугольнике равна половине гипотенузы, то она образует 2 равнобедренных треугольника, в которых острые углы исходного треугольника являются углами при основаниях. Поэтому углы, на которые медиана делит прямой угол - И ЕСТЬ острые углы прямоугольного треугольника. То есть это 10 и 80 (в сумме 90, само собой).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на путь из одного города в другой автомобиль потратил 12час.Из них шестую часть он отдыхал. а остальное время ехал со скоростью 85км/ч. на каком ра...
Геометрия
Радиусы двух окружностей равны 7 см и 11 см, а расстояние между их центрами равно 19 см.Определите,сколько общих точек имеют эти окружности.