в прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к гипотенузе, делит прямой угол на два угла, один из которых в 8 раз меньше другого. Найдите острые углы данного треугольника

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Поскольку медиана в прямоугольном треугольнике равна половине гипотенузы, то она образует 2 равнобедренных треугольника, в которых острые углы исходного треугольника являются углами при основаниях. Поэтому углы, на которые медиана делит прямой угол - И ЕСТЬ острые углы прямоугольного треугольника. То есть это 10 и 80 (в сумме 90, само собой).