тема: причастие спишите, употребляя нужные окончания. Сколько причастий встретилось в этом тексте? По каким признакам вы их узнали? Мелодии, волновавш... кочевников сотни лет назад, звучат ныне в музее народ... музыкальн... и...
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тема: причастие спишите, употребляя нужные окончания. Сколько причастий встретилось в этом тексте? По каким признакам вы их узнали? Мелодии, волновавш... кочевников сотни лет назад, звучат ныне в музее народ... музыкальн... инструментов Казахстана. В роли исполнителя выступает фольклорно-этнографическ... ансамбль "Сазген". Он назван именем одного из древн... инструментов, возвращенн... к жизни специалистами по сохранившийся описаниям рисунков, старинн... рецептам. В музее собрано свыше 40 разновидностей древ... и современн... музыкальн... инструментов других народов, населяющ... территорию республики. Многие из них, например щипково-смычковый "шертер", шипковый "адырна", ударн... инструмент "туяк-тас", часто упоминавш...ся в героическ... эпосе, до последнего времени считались безвозратно утерянн.... Воссоздать их по фрагментам, найденн... на раскопках средневеков... городов, трудам и воспоминаниям предшественников, реставраторам помогли археологи, фольклористы, историки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
волновавшие-прич народных музыкальных фольклорно этнаграфический древних возвращенный -прич старинным древних и современных музыкальных населяющих-прич упоминавшийся-прич героическом утерянны найденых-прич средневековых
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