сочинение эпиграф на тему: я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо кроме России

Гость: Гость:

Россия значит что то большее для нас.Это наша родина и мы её ни на что не променяем.Мы можем ездить за границы,путешествовать,но мы все равно вернемся туда от куда родом. Автор не может представить себе где нибудь кроме России,она для него значит большее и он её любит до боли.Мы здесь родились мы здесь живем и хотим оставаться,нас сюда тянет!Мы любим её такой какая она есть.