За 3,5 м ткани заплатили 577,5 р. Какова стоимость 20,25 м этой ткани?
Математика
За 3,5 м ткани заплатили 577,5 р. Какова стоимость 20,25 м этой ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 577,5 : 3,5 =165 рублей стоит 1 метр ткани 2) 20,25 х 165 =3341,25 рублей стоит 20,25 м ткани
Гость:
1) 577,5/3,5 = 165 (руб.) - стоимость 1 метра ткани. 2) 20,25*165 = 3341,25 (руб.) - стоимость 20,25 м ткани. Ответ: 3341,25 рублей стоимость 20,25 метра ткани.
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