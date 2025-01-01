закончите уравнение тех реакций, которые протекают необратимо в результате образования осадка:а) KL+AgNO3=.. б)Na2SO4 + KNO3=.. в) MgCl2+ NaOH=.. г) HNO3+NaOH=..
Химия
закончите уравнение тех реакций, которые протекают необратимо в результате образования осадка:а) KL+AgNO3=.. б)Na2SO4 + KNO3=.. в) MgCl2+ NaOH=.. г) HNO3+NaOH=..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в) MgCl2+ 2NaOH=Mg(OH)2(осадок)+2NaCl
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