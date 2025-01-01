Бидон с молоком имеет массу 30 кг. Какая сила тяжести действует на бидон?
Физика
Бидон с молоком имеет массу 30 кг. Какая сила тяжести действует на бидон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f=mg=30*10=300 вроде так
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