Объем прямоугольного параллелепипеда равен 64.чему будет объем параллелепипеда,если каждое его ребро уменьшить в четыре раза?
Алгебра
Объем прямоугольного параллелепипеда равен 64.чему будет объем параллелепипеда,если каждое его ребро уменьшить в четыре раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объём первоначальной фигуры обозначим (A*B*C). После уменьшения в 4 раза стороны станут (A/4), (B/4), (C/4) и перемножаем их. Получаем A*B*C A*B*C _____ = _____ 4*4*4 64 А так как по условию A*B*C=64, то новый паралелепипед будет иметь объём 64 __=1 64 Ответ: Объём нового параллелепипеда равен 1
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