!!!!Помогите срочно!!!! Решите с подробным объяснением 

1.(5х+14)/(х²-4)=(х²)/(х²-4) ОДЗ =≠±2 5х+14=х² -х²+5х+14=0 х²-5х-14=0 D=81, х₁=7, х₂=-2 - не подходит по условию. Ответ: 7 ((8/(х-3)0-10/х)=2, приводим к общему знаменателю 8х-10*(х-3)=2х(х-3), ОДЗ х≠3, х≠0 8х-10х+30-2х²+6х=0 х²-2х-15=0, D=64, х₁=-3 - не подходит по условию Ответ:5 2. хкм/ч скорость по озеру, (х+2)км/ч скорость по течению, (х-2)км/ч - скорость против течения 6/(х+2)+15/(х-2)=22/х 6х(х-2)+15х(х+2)=22(х²-4) 6х²-12х+15х²+30х-22х²+88=0, х²-18х-88=0, D=676, х=22км/ч собственная скорость катера

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1. ОДЗ х^2-4 не равно 0, значит х не равно 2, х не равно -2 5x+14=x^2 x^2-5x-14=0 D=81 X1=7 X2=-2 не удовл. Ответ 7 2. ОДЗ х не равно3 и х не равно 0 8х-10(х-3)=2(x^2-3x) 8x-10x+30=2x^2-6x 2x^2-4x-30=0 x^2-2x-15=0 D=64 X1=5 X2=-3 удовл. ОДЗ Ответ 5;-3 3. X собств. скорость по течению скорость х+2, время 6/(x+2) против течения скорость х-2, время 15/(x-2) по озеру скорость х, время 22/x уравнение 15/(x-2)+6/(x+2)=22/x 15x(x+2)+6x(x-2)=22(x^2-4) x^2-18x-88=0 D=676 X1=22 X2=-4 не подходит