через первую трубу бассейн можно наполнить за 3 ч., через вторую - за 6ч .какую часть бассейна наполняет каждая труба за 1 ч? какую часть бассейна наполняет две трубы за 1 ч? за сколько часов наполнится весь бассейн, если откры...

Математика

через первую трубу бассейн можно наполнить за 3 ч., через вторую - за 6ч .какую часть бассейна наполняет каждая труба за 1 ч? какую часть бассейна наполняет две трубы за 1 ч? за сколько часов наполнится весь бассейн, если открыть обе трубы одновременно?

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