через первую трубу бассейн можно наполнить за 3 ч., через вторую - за 6ч .какую часть бассейна наполняет каждая труба за 1 ч? какую часть бассейна наполняет две трубы за 1 ч? за сколько часов наполнится весь бассейн, если откры...
Математика
через первую трубу бассейн можно наполнить за 3 ч., через вторую - за 6ч .какую часть бассейна наполняет каждая труба за 1 ч? какую часть бассейна наполняет две трубы за 1 ч? за сколько часов наполнится весь бассейн, если открыть обе трубы одновременно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 труба 1/3 за час, 2 труба 1/6 за час, 2 трубы за час 1/2 за час, весь бассейн за 2 часа
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