Чему равна площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 17см и одним из катетов 8см.

Геометрия
Чему равна площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 17см и одним из катетов 8см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по-моему по теореме пифагора: 289-64=225 а это значит если извлечь то 25, можь так возьми в квадтат 8 и 17, отнеми!   
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