Плиз!!!Умоляю пожалуйста!оч надо!надо поздравление на пасху на английском языке!для 3-4 класса)по проще но и чтобы злая мымра 5 поставила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Английский язык
Плиз!!!Умоляю пожалуйста!оч надо!надо поздравление на пасху на английском языке!для 3-4 класса)по проще но и чтобы злая мымра 5 поставила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
from all my heart, i wish you happiness and health. 
Гость:
Happy Easter!! i wish you love,happiness and good luck!
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