ученик прочитал 35 страниц.что составляет 17,5% книги.сколько страниц в книге
Математика
ученик прочитал 35 страниц.что составляет 17,5% книги.сколько страниц в книге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35стр.-100% х стр.-100%. х=35*100/17,5=200. Ответ: 200
Гость:
1)35:100%*17.5%=200стр-в книге. ОТВЕТ: 200 страниц.
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