Напишите по 3 примера ковалентной полярной связи, ковалентной неполярной связи, металлической связи и ионной связи.
Химия
Напишите по 3 примера ковалентной полярной связи, ковалентной неполярной связи, металлической связи и ионной связи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полярная ковалентная: HCl, H2O, NH3 Неполярная ковалентная: О2 , N2, CL2 Ионная: MgBr2, AlCl3, CaCl2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Плиз!!!Умоляю пожалуйста!оч надо!надо поздравление на пасху на английском языке!для 3-4 класса)по проще но и чтобы злая мымра 5 поставила!!!!!!!!!!...
Математика
через первую трубу бассейн можно наполнить за 3 ч., через вторую - за 6ч .какую часть бассейна наполняет каждая труба за 1 ч? какую часть бассейна ...
Геометрия