2) Радиусы двух концентрических окружностей относятся как 3:7. Найдите диаметры этих окружностейб если ширина кольцаб образованного ими, равна 24 см. 3) Чему равно расстояние между центрами двух окружностейб радиусы которых рав...

Геометрия
2) Радиусы двух концентрических окружностей относятся как 3:7. Найдите диаметры этих окружностейб если ширина кольцаб образованного ими, равна 24 см. 3) Чему равно расстояние между центрами двух окружностейб радиусы которых равны 4 см и 6 смб если окружности: а) касаются внешне;б) касаются внутренне?
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