какова средняя скорость винтовки если привыстреле из винтовки массой 3 кг подвешенной на нитях,горизонтально вылетает пуля массой 10кг со скоростью 700м/с
Физика
какова средняя скорость винтовки если привыстреле из винтовки массой 3 кг подвешенной на нитях,горизонтально вылетает пуля массой 10кг со скоростью 700м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пуля массой 10кг -бред это 10 грамм по закону сохранения импульса 3u+0.010*700=0 u=2,3 м/с Ответ средняя скорость винтовки =2,3 м/с
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