какова средняя скорость винтовки если привыстреле из винтовки массой 3 кг подвешенной на нитях,горизонтально вылетает пуля массой 10кг со скоростью 700м/с

Физика

какова средняя скорость винтовки если привыстреле из винтовки массой 3 кг подвешенной на нитях,горизонтально вылетает пуля массой 10кг со скоростью 700м/с

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