площадь малого поршня годраврической машины в 50 раз меньше, чем большого.На малый поршень поставили гирю весом 20н. Определите вес груза, который надо положить на большой поршень для равновесия. Какова масса этого груза?
Физика
площадь малого поршня годраврической машины в 50 раз меньше, чем большого.На малый поршень поставили гирю весом 20н. Определите вес груза, который надо положить на большой поршень для равновесия. Какова масса этого груза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы было равновесие, необходимо равенство давлений на большой и малый поршни. Давление на малый поршень р1 = 20/s1, где s1 - площадь малого поршня, Давление на большой поршень р2 = х/s2, где s2 - площадь малого поршня, х = вес груза, который нужно уствновить на большой поршень. р1 = р2 20/ s1= х/s2, Откуда х = 20s2/s1 Подставим s2 = 50s1 х = 20 * 50 *s1 /s1= 20 * 50 = 1000 (Н) Ответ: Вес груза, который следует установить на большой поршень равен 1000 Н
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