площадь малого поршня годраврической машины в 50 раз меньше, чем большого.На малый поршень поставили гирю весом 20н. Определите вес груза, который надо положить на большой поршень для равновесия. Какова масса этого груза?

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Чтобы было равновесие, необходимо равенство давлений на большой и малый поршни. Давление на малый поршень р1 = 20/s1, где s1 - площадь малого поршня, Давление на большой поршень р2 = х/s2, где s2 - площадь малого поршня, х = вес груза, который нужно уствновить на большой поршень. р1 = р2 20/ s1= х/s2, Откуда х = 20s2/s1 Подставим s2 = 50s1 х = 20 * 50 *s1 /s1= 20 * 50 = 1000 (Н) Ответ: Вес груза, который следует установить на большой поршень равен 1000 Н