Построение по 5 пунктам и св-ва(функция квадратичная график парабола) y=-x^2+2x+8 1пункт:направление ветвей 2пункт:вершины параболы 3пункт:ось симметрии 4пункт:точки пересечения с осями 5пункт:дополнительные точки

Алгебра
Построение по 5 пунктам и св-ва(функция квадратичная график парабола) y=-x^2+2x+8 1пункт:направление ветвей 2пункт:вершины параболы 3пункт:ось симметрии 4пункт:точки пересечения с осями 5пункт:дополнительные точки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. -1<0 ветви направлены вниз 2. х=-b/2a, b=2, a=-1 x=1, y=9 (1;9) вершина 3. прямая х=1 4. пересечение с ОХ у=0, x^2-2x-8=0  D=36 X1=-2,  X2=4   (-2;0)  (4;0) пересечение с ОУ  х=0, у=8   (0;8) 5. х=-1 у=5 х=3  у=5 х=-3  у=-7 х=5  у=-7  
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