Построение по 5 пунктам и св-ва(функция квадратичная график парабола) y=-x^2+2x+8 1пункт:направление ветвей 2пункт:вершины параболы 3пункт:ось симметрии 4пункт:точки пересечения с осями 5пункт:дополнительные точки

Алгебра

Построение по 5 пунктам и св-ва(функция квадратичная график парабола) y=-x^2+2x+8 1пункт:направление ветвей 2пункт:вершины параболы 3пункт:ось симметрии 4пункт:точки пересечения с осями 5пункт:дополнительные точки

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