1.Произвести разбор слов по составу( пушистый,деревянный) 2. Морфологический разбор слов (первый,дом) 3.Из предложения выписать имена существительные, определить: род, склонение, падеж; произвести синтаксический разбор предложе...

Русский язык

1.Произвести разбор слов по составу( пушистый,деревянный) 2. Морфологический разбор слов (первый,дом) 3.Из предложения выписать имена существительные, определить: род, склонение, падеж; произвести синтаксический разбор предложения. (Большие розы ,как лебеди, медленно плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев) 4. Виды подчинительной связи в словосочетании. Из предложения выписать возможные словосочетания ,определить способ подчинительной связи слов. Когда пустой и слабый человек слышит лестный отзыв насчет своих сомнительных достоинств, он упивается своим тщеславием ,зазнается. (Д.Писарев)

Автор: Гость