1.Произвести разбор слов по составу( пушистый,деревянный) 2. Морфологический разбор слов (первый,дом) 3.Из предложения выписать имена существительные, определить: род, склонение, падеж; произвести синтаксический разбор предложе...
Русский язык
1.Произвести разбор слов по составу( пушистый,деревянный) 2. Морфологический разбор слов (первый,дом) 3.Из предложения выписать имена существительные, определить: род, склонение, падеж; произвести синтаксический разбор предложения. (Большие розы ,как лебеди, медленно плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев) 4. Виды подчинительной связи в словосочетании. Из предложения выписать возможные словосочетания ,определить способ подчинительной связи слов. Когда пустой и слабый человек слышит лестный отзыв насчет своих сомнительных достоинств, он упивается своим тщеславием ,зазнается. (Д.Писарев)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Пушистый: пушист -корень, ый-окончание. Деревянный : дерев-корень, янн - суффикс , ый окончание 3. Розы- род не определяется, так как множеств число, падеж именительный, 1 склонение. и лебеди тоже, 2 склонение вроде
Гость:
пушистый пуш-корень,ый-окончание. деревянный дерев-корень,янн-суфикс,ый-окончание.
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