составьте полные и сокращенные ионные уравнения для предложенных молекулярных уравнений: a) молекулярное уравнение :AgNO3+HCl =AgCl +HNO3 б) молекулярное уравнение: Na2SO4+BaCl2=BaSO4+NaCl
Химия
составьте полные и сокращенные ионные уравнения для предложенных молекулярных уравнений: a) молекулярное уравнение :AgNO3+HCl =AgCl +HNO3 б) молекулярное уравнение: Na2SO4+BaCl2=BaSO4+NaCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AgNO3+HCl =AgCl(осадок) +HNO3 Ag+ +NO3- + H+ + Cl-=AgCl(осадок)+H+ +NO3- Ag+ +Cl- =AgCl(осадок) Na2SO4+BaCl2=BaSO4+2NaCl 2Na+ +SO4 2- +Ba2+ +2CL- =BaSO4(осадок)+2Na+ 2Cl- SO4 2- +Ba2+=BaSO4(осадок)
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