1.Как изменилось отношения Руси с ордой в годы правления Василия I ? 2.Какие причины вызвали ослабление Золотой Орды? 3.Расскажите о ходе войны внутри Московского княжества. 4.В чем проявилось усиление позиций Москвы после войн...
Обществознание
1.Как изменилось отношения Руси с ордой в годы правления Василия I ? 2.Какие причины вызвали ослабление Золотой Орды? 3.Расскажите о ходе войны внутри Московского княжества. 4.В чем проявилось усиление позиций Москвы после войны ? 5.Как на Руси отнеслись к флорентийскойунии ? Какие события произошли после ее заключения ? 6.Какие территории входили в состав Московского княжества к концу правления Василия II. P.S. ОТВЕТЫИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 01:00 часов по московскому времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Василий 1 предпочёл мир с Ордой и вновь получил ярлык на княжение. Я думаю, что главная причина ослабления Орды - отсутствие единства, борьба за власть внутри страны. 2. Василий 2 соперничал с Юрием Звенигородским, затем с его сыновьями. Но в итоге смог их всех устронить. 6. К концу правления Василия 2 входили терр-и: Нижегородское княжетво, земли коми по реке Вычегда.
Гость:
1. русь перестала выплачивать дань Орде. Василий I вступил в союз с Литвой,чтобы противостоять Орде. 2. династийные расприи, принявшие характер сложных феодальных смут, началась междоусобица, а вместе с ней и ослабление и распад Золотой Орды. 6. в состав Московского княжества вошли Муром, Нижний Новгород и ряд земель на окраинах страны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
составьте полные и сокращенные ионные уравнения для предложенных молекулярных уравнений: a) молекулярное уравнение :AgNO3+HCl =AgCl +HNO3 б) молеку...
Русский язык
Русский язык
1.Произвести разбор слов по составу( пушистый,деревянный) 2. Морфологический разбор слов (первый,дом) 3.Из предложения выписать имена существительн...
Алгебра
Построение по 5 пунктам и св-ва(функция квадратичная график парабола) y=-x^2+2x+8 1пункт:направление ветвей 2пункт:вершины параболы 3пункт:ось симм...