1.Как изменилось отношения Руси с ордой в годы правления Василия I ? 2.Какие причины вызвали ослабление Золотой Орды? 3.Расскажите о ходе войны внутри Московского княжества. 4.В чем проявилось усиление позиций Москвы после войн...

Гость: Гость:

1. Василий 1 предпочёл мир с Ордой и вновь получил ярлык на княжение. Я думаю, что главная причина ослабления Орды - отсутствие единства, борьба за власть внутри страны. 2. Василий 2 соперничал с Юрием Звенигородским, затем с его сыновьями. Но в итоге смог их всех устронить. 6. К концу правления Василия 2 входили терр-и: Нижегородское княжетво, земли коми по реке Вычегда.