с поля площадью 87 га сняли 10450 ц картофеля, а с поля площадью 113 га собрали 14980 ц картофеля. наидите среднюю урожайность картофеля на этих полях. 

Гость: Гость:

Площадь поля Урожайность Собрали картофеля 87 га ? 10 450 ц 113 га ? 14 980 ц ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 способ. 1) 10 450 : 87 = ~ 120,1 (ц/га) - урожайность первого поля; 2) 14 980 : 113 = ~ 132,6 (ц/га) - урожайность второго поля; 3) (120,1 + 132,6) : 2 = 126,35 (ц/га) - средняя урожайность на этих полях. Ответ: 126,35 центнера с гектара. 2 способ. 1) 87 + 113 = 200 (га) - площадь двух полей; 2) 10 450 + 14 980 = 25 430 (ц) - урожай картофеля с этих полей; 3) 25 430 : 200 = 127,15 (ц/га) - урожайность картофеля на этой площади. Ответ: 127,15 центнера с гектара. P.S. Ответы разные из-за погрешности вычислений в первом способе, так как там были округлённые значения.