сочинение как я однажды опаздал в школу
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сочинение как я однажды опаздал в школу
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Гость:
Как то ранним апрельским уторм, когда еще все только начинает просыпаться, я шел в школу к первому уроку, как вижу на дороге лежит свернутый клубочек. Подойдя поближе, рассмотрел что это был маленький котенок. Нет. он просто спал. к счастью в это время было мало машин. Я не смог пройти мимо него. Бережно взял его на руки и отнес его домой. Напоил молоком. Посмотрев на часы - я понял, что безнадежно опаздываю в школу. Но все обошлось. Меня пустили на урок. Так у меня остался жить мой друг.
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