основания трапеции равны 12 и 18, одна из боковых сторон равна 4 корня из 2, а угол между ней и одним из оснований равен 135. Найдите площадь трапеции.
Геометрия
основания трапеции равны 12 и 18, одна из боковых сторон равна 4 корня из 2, а угол между ней и одним из оснований равен 135. Найдите площадь трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну начать надо с того что площадь трапеции равна 1\2 суммы оснований умножить на высоту. S= 1\2 (a+b)*h. Основания известны, надо найти высоту; если один из углов равен 135 значит второй равен 45. H найдем как sin 45= H\ 4корня из 2 H=4. S= 1\2 *(12+18)*4=60
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