склади опис рослини яка квітуеє навесні

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У проміннях сонця ніжних, Край веселого струмка, Білий, росяний підсніжник Раптом блиснув з-під листка. Отакий малий неначе, Ледь прокинувся од сну. Тихий - тихий, а одначе, Він приніс до нас весну. Всі підсніжники (незалежно від будь-яких особливостей!) внесені до Червоної книги України. Всі види мають по три білі пелюстки, які оточують білу з зеленою плямою оцвітину. (Торгівці розказують, що п’ятилисточкові підсніжники охороняються, а трилисточкові – ні. Роз’яснюємо: Це неправда, бо підсніжників із п`ятьма пелюстками не існує!!). Підсніжниками торгують з грудня по квітень, букети часто огорнуті великими зеленими листками плюща, рослини із п’ятикутними вкритими восковим нальотом листками. Підсніжники не тільки провісники весни, а й гарні декоративні й польові квіти. Ця краса не лише спонукає до почуття прекрасного, а навпаки, є об'єктом наживи. Масове цвітіння підсніжників - захоплююче видовище. Земля у весняному лісі ніби вкривається тонкою мереживною білою скатертиною, зітканою з безліч дзвоникоподібних сніжнобілих квіточок. Одна із легенд оповідає, що в той час, коли перші люди були вигнані з раю, ішов сніг. Єва дуже змерзла. Щоб зігріти її і подати надію на кращі часи, декілька ажурних сніжинок перетворились у ніжні, чарівні квітки підсніжника. Так вони і залишились у народі символом надії, тепла і краси. У поемі Псевдо - Макра "Про властивості трав" за підсніжник написано наступне: Примешь подснежник, и он рассосет флегмону в желудке. Если недужный - флегматик, то силы его укрепляет. Принятый, он изгоняет внутри заключенные ветры, Пищеварение тем улучшает и колики лечит. Если его пожевать, из рта будет запах приятный. Принятый, он умножает желанье и действие почек.