Для изготовления скафандров Знайка заказал самую прочную ткань. Ему привезли огромный кусок ткани, имеющий форму прямоугольника. Знайка обработал эту ткань специальным защитным средством. Сколько граммов состава потребовалась З...
Математика
Для изготовления скафандров Знайка заказал самую прочную ткань. Ему привезли огромный кусок ткани, имеющий форму прямоугольника. Знайка обработал эту ткань специальным защитным средством. Сколько граммов состава потребовалась Знайке, если на 5 квадратных дециметров идет 450г защитного средства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы ответить на вопрос, нужно знать площадь ткани. Вы ее не указали. Если в задаче дан только размер куска ткани, найдите его площадь, умножив длину на ширину этого куска. Выразите площадь в дм² Зная, сколько защитного состава расходуется на 1 дм², легко узнать все необходимое его количество. Так как на 5 дм² расходуется 45о г, площадь ткани разделите на 5 и умножьте на 450 г Нужно S : 5 · 450 г средства
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