Для изготовления скафандров Знайка заказал самую прочную ткань. Ему привезли огромный кусок ткани, имеющий форму прямоугольника. Знайка обработал эту ткань специальным защитным средством. Сколько граммов состава потребовалась З...

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Чтобы ответить на вопрос, нужно знать площадь ткани. Вы ее не указали. Если в задаче дан только размер куска ткани, найдите его площадь, умножив длину на ширину этого куска. Выразите площадь в дм² Зная, сколько защитного состава расходуется на 1 дм², легко узнать все необходимое его количество. Так как на 5 дм² расходуется 45о г, площадь ткани разделите на 5 и умножьте на 450 г Нужно S : 5 · 450 г средства